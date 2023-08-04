- Сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене - тоже неплохо. Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос, - приводит слова Караваева Sport24.
Сборная России и все российские клубы с конца февраля 2022 года отстранены от всех международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА неспортивными политическими решениями этих организаций. За прошедший период наша национальная команда провела 5 товарищеских встреч с азиатскими сборными, в одной из которых в марте 2023 года сыграла на выезде вничью с командой Ирана (1:1).
На счету 28-летнего правого защитника Вячеслава Караваева 24 матча за сборную России, в том числе на Чемпионате Европы-2020, 2 забитых гола и 1 результативный пас.
Караваев: сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Выходить против Ирана тоже неплохо, колоссальный опыт
Защитник "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев высказал мнение об игре на международной арене.
Фото: РПЛ