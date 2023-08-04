Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.66X 4П2 6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Караваев: сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Выходить против Ирана тоже неплохо, колоссальный опыт

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев высказал мнение об игре на международной арене.
Фото: РПЛ
- Сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене - тоже неплохо. Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос, - приводит слова Караваева Sport24.

Сборная России и все российские клубы с конца февраля 2022 года отстранены от всех международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА неспортивными политическими решениями этих организаций. За прошедший период наша национальная команда провела 5 товарищеских встреч с азиатскими сборными, в одной из которых в марте 2023 года сыграла на выезде вничью с командой Ирана (1:1).

На счету 28-летнего правого защитника Вячеслава Караваева 24 матча за сборную России, в том числе на Чемпионате Европы-2020, 2 забитых гола и 1 результативный пас.


Сборная России Сборная Ирана Зенит Караваев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится