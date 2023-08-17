– На сентябрь и октябрь мы договорились о проведении матчей с другими командами. Игра с Россией в этом году не может получиться, потому что у Бахрейна матчи квалификации к ЧМ в ноябре, а главный тренер нашей сборной до них хотел бы играть с азиатскими командами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Российский футбольный союз ведет диалог с несколькими футбольными Ассоциациями, чтобы провести для национальной команды товарищеские матчи в сентябре текущего года. По слухам, РФС рассматривал вариант со сборной Бахрейна.
Сборная России по футболу провела свой последний матч в марте 2023 года. Тогда подопечные Валерия Карпина дома в рамках товарищеского поединка одолели Ирак со счетом 2:0.
Источник: Sport24
Сборная Бахрейна не сможет сыграть с командой России в 2023 году
Абед Аль Ансари, технический директор Ассоциации футбола Бахрейна, заявил о том, что национальная команда его страны не сможет сыграть с Россией в 2023 году.
Фото: "Чемпионат"