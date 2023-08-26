- О сборной после нулевой ничьей пока не думаю, да и вызова как такового еще не было. Я попал лишь в расширенный список, - цитирует Сафонова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов был включен в расширенный состав сборной России из 36 игроков (включая 5 вратарей) на сентябрьский сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина проведут две встречи - выездную со сборной Катара и с высокой вероятностью выездную с командой Бахрейна. Клубам РПЛ до международной паузы предстоит провести матчи 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России и матчи 7 тура Российской премьер-лиги.
Сафонов: о сборной России пока не думаю, да и вызова еще не было
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о национальной сборной после выездного матча 6 тура РПЛ с "Факелом" (0:0).
Фото: ТАСС