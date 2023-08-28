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Ароян: почему бы России и не перейти в Азию? Следил за азиатской Лигой чемпионов, там уровень очень высокий

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Экс-защитник "Урала" и иранского "Падиде" Вараздат Ароян высказал мнение по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: Getty Images
- Стоит ли России стоит переходить в Азию? Если смогут играть в азиатской Лиге чемпионов, то почему бы и нет? Я, когда играл в Иране, следил за азиатской Лигой чемпионов, там уровень очень высокий, - передает слова Арояна Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА основанным на политических причинах решением отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой, в результате чего команды РПЛ пропускают уже второй еврокубковый сезон. В декабре 2022 года Исполком РФС рассматривал вариант с выходом из Европейского союза футбольных ассоциаций и переходом в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, однако это решение было отложено.


Лига чемпионов АФК Ароян
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