- Стоит ли России стоит переходить в Азию? Если смогут играть в азиатской Лиге чемпионов, то почему бы и нет? Я, когда играл в Иране, следил за азиатской Лигой чемпионов, там уровень очень высокий, - передает слова Арояна Metaratings.ru.
В феврале 2022 года УЕФА основанным на политических причинах решением отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой, в результате чего команды РПЛ пропускают уже второй еврокубковый сезон. В декабре 2022 года Исполком РФС рассматривал вариант с выходом из Европейского союза футбольных ассоциаций и переходом в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, однако это решение было отложено.
Ароян: почему бы России и не перейти в Азию? Следил за азиатской Лигой чемпионов, там уровень очень высокий
Экс-защитник "Урала" и иранского "Падиде" Вараздат Ароян высказал мнение по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
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