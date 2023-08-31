- В сборную я не поеду, я получил растяжение сухожилия и неделю уже пропустил. Надо еще две недели: сказали, что восстановление займет три недели. После паузы на матчи сборных, надеюсь, начну тренироваться в общей группе. Вызову был приятно удивлен. Друг сообщил, что меня вызвали. Хотелось бы поблагодарить главного тренера сборной за вызов, но, к сожалению, не смогу поехать на этот сбор, - передает слова Хубулова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России сформировал новый список расширенного состава команды на сентябрьский сбор, состоящий из фамилий 49 футболистов. В их число вошел 22-летний вингер самарских "Крыльев Советов" Владимир Хубулов.
В текущем сезоне на счету Хубулова 2 забитых гола в 6 матчах за волжан во всех турнирах, в последний раз он выходил на поле 18 августа, оставшись при этом вне заявки в домашнем матче 6 тура РПЛ против "Балтики" (2:1) 27 августа и в выездном матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Ахмата" (1:3) 30 августа.
Хубулов: не смогу поехать на этот сбор сборной России
Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов рассказал, что не сможет прибыть в сборную России из-за травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"