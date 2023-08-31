Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 49 игроков

- В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Да и, собственно, нужно заранее планировать и готовиться к сборам. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков - 49 - и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду, - передает слова Карпина Matchtv.ru.
Ранее пресс-служба сборной России опубликовала в официальном телеграм-канале новый расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор 2023 года, в который тренерский штаб включил 49 футболистов - 5 голкиперов, 16 защитников, 23 полузащитника и 5 нападающих. Прежний вариант расширенного списка включал в себя 36 фамилий.
До этого появилась неофициальная информация, что сборной России предстоит провести в сентябре 2023 года три выездных матча - два из них против олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и один против сборной Катара (12 сентября). Сообщалось, что в матчах с командой Египта сборная России также выставит состав, соответствующий олимпийским возрастным ограничениям, т.е. преимущественно 2001 года рождения и младше. Официальные интернет-ресурсы Российского футбольного союза еще не публиковали календарь сентябрьских матчей национальной команды.
Ранее в 2023 году сборная России провела два товарищеских матча в марте месяце - на выезде против сборной Ирана (1:1) и в Санкт-Петербурге против команды Ирака (2:0). С февраля 2022 года все российские клубы и сборные не принимают участия в международных соревнованиях по эгидой УЕФА и ФИФА из-за отстранения, вызванного неспортивными политическими причинами.
Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 49 игроков
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по каким причинам в новый расширенный список национальной команды на сентябрьский сбор вошли сразу 49 футболистов.
Фото: РФС