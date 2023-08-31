- Что касается Эдгара - он еще не принял решение, у него есть время до субботы. Сам футболист, безусловно, обозначит свою позицию, в ближайшее время либо через клуб, либо сам доведет до средств массовой информации, - передает слова Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.
22-летний правый вингер "Пари Нижнего Новгорода" Эдгар Севикян вошел в число 49 футболистов, включенных тренерским штабом Валерия Карпина в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в сентябре 2023 года. Ранее футболист заявлял в СМИ, что мог бы принять предложение выступать за сборную Армении. В текущем сезоне на счету Севикяна 3 забитых гола в 9 матчах во всех турнирах за клуб.
Гендиректор "Пари НН": Севикян еще не принял решение по поводу вызова в сборную России, у него есть время до субботы
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу вызова в сборную России полузащитника Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Пари НН"