- Чем больше футболистов, тем лучше! Значит, со всеми хотят познакомиться. Логика понятна. Тут вопрос к количеству игроков и персонала, который может всё это адекватно оценить. Если они берут на себя такую нагрузку, то уверены, что сделали правильные выводы по каждому игроку. Но сборная должна собираться. Наверное, не в таком количестве. Но сейчас непростая ситуация. Если они готовы работать в сборной с таким количеством футболистов, то почему бы и нет, - передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
Ранее был опубликован новый расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор, в который штаб Валерия Карпина включил 49 игроков - 5 голкиперов, 16 защитников, 23 хавбека и 5 форвардов. Такое количество футболистов обусловлено календарем матчей сборной в сентябре 2023 года, который официально пока еще не опубликован. по неофициальной информации, наша национальная команда проведет три матча - два против олимпийской сборной Египта 7 сентября и 11 сентября омоложенным составом, и один против сборной Катара 12 сентября.
Билялетдинов: чем больше игроков на сборе сборной России, тем лучше! Значит, со всеми хотят познакомиться
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды включить в расширенный состав 49 футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"