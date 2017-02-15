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"Дармштадт" позвал на матч подписанного на твиттер клуба Обаму

Немецкий "Дармштадт" записал видеообращение, в котором пригласил бывшего президента США Барака Обаму посетить домашний матч команды.

На видео к Обаме обращается американский форвард "Дармштадта" Терренс Бойд. Немцы подготовили клубную футболку с фамилией экс-президента Америки на спине и 98-м номером.

"Дармштадт" является единственным европейским футбольным клубом, на страничку в твиттере которого подписан 55-летний Обама.

"Газета.ру"
Теги: Дармштадт
Сегодня, 23:10
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