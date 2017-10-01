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"Барселона" разгромила со счётом 3:0 "Лас-Пальмас"

Чемпионат Испании

7 тур

"Барселона" - "Лас-Пальмас" 3:0

Голы: Бускетс, 50, Месси, 71, 78

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Видаль (Иньеста, 46 (Гомеш, 83)), Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 46), Денис Суарес, Луис Суарес, Месси

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел, Чимо, Лемос, Эрнан (Гомес, 79), Аквилани, Виера, Эррера, Тана, Кальери, Таннан (Толедо, 80)
Сегодня, 19:10
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