Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Криштиану Роналду: хочу семь детей и столько же "Золотых мячей"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду высказался по поводу начала нынешнего сезона.

"Я не боюсь "ПСЖ". "Реал" – победитель Лиги чемпионов, мы защищаем свой титул второй год подряд. Я стараюсь не критиковать тех, кто спрашивает об отсутствии голов в моем исполнении. Меня больше удивляет, когда подобные вопросы задают мне дома мама и сын.

Сезон для меня начался довольно хорошо, но не идеально. Мы недобрали некоторое количество очков в чемпионате Испании, но в Лиге чемпионов мы в порядке.

Моя мечта – получить пятый "Золотой мяч", а год спустя еще один. Я счастлив, что меня окружает так много радости. Я хочу семь детей и столько же "Золотых мячей", и завоевать как можно больше трофеев", - сказал Роналду.

Sportbox
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 09:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.