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Криштиану Роналду вернулся в Мадрид, чтобы забрать вещи и попрощаться с друзьями
После отпуска в Греции нападающий Криштиану Роналду, который перешёл из "Реала" в "Ювентус", вместе с семьёй вернулся в Мадрид, сообщает AS.
По информации издания, перед вылетом в Турин, который намечен на 16 июля, португальский футболист отправился в столицу Испании, чтобы собрать вещи и попрощаться с друзьями.
Накануне "Ювентус" подтвердил, что Роналду будет выступать в клубе под седьмым номером, который раньше принадлежал Хуану Куадрадо. Также было подтверждено, что игрок прибудет в Турин 16 июля.
Трансфер Роналду обошёлся "Ювентусу" в € 100 млн, которые туринцы должны будут выплатить "Реалу" в течение ближайших двух лет. По сообщениям прессы, годовой оклад португальца в новом клубе составит € 30 млн.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
По информации издания, перед вылетом в Турин, который намечен на 16 июля, португальский футболист отправился в столицу Испании, чтобы собрать вещи и попрощаться с друзьями.
Накануне "Ювентус" подтвердил, что Роналду будет выступать в клубе под седьмым номером, который раньше принадлежал Хуану Куадрадо. Также было подтверждено, что игрок прибудет в Турин 16 июля.
Трансфер Роналду обошёлся "Ювентусу" в € 100 млн, которые туринцы должны будут выплатить "Реалу" в течение ближайших двух лет. По сообщениям прессы, годовой оклад португальца в новом клубе составит € 30 млн.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
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