A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду вернулся в Мадрид, чтобы забрать вещи и попрощаться с друзьями

После отпуска в Греции нападающий Криштиану Роналду, который перешёл из "Реала" в "Ювентус", вместе с семьёй вернулся в Мадрид, сообщает AS.

По информации издания, перед вылетом в Турин, который намечен на 16 июля, португальский футболист отправился в столицу Испании, чтобы собрать вещи и попрощаться с друзьями.

Накануне "Ювентус" подтвердил, что Роналду будет выступать в клубе под седьмым номером, который раньше принадлежал Хуану Куадрадо. Также было подтверждено, что игрок прибудет в Турин 16 июля.

Трансфер Роналду обошёлся "Ювентусу" в € 100 млн, которые туринцы должны будут выплатить "Реалу" в течение ближайших двух лет. По сообщениям прессы, годовой оклад португальца в новом клубе составит € 30 млн.

"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
Сегодня, 23:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.