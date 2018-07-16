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За сутки "Ювентус" продал футболок Роналду на 55 миллионов евро

15 июля "Ювентус" возобновил онлайн-продажу футболок с номером 7 и фамилией новичка клуба Криштиану Роналду, сообщает Yahoo Sports Italia.

После объявления трансфера 10 июня интернет-магазин начал работать со сбоями – накануне проблемы были устранены. За первые сутки с рестарта продаж "Ювентус" продал более 520 тысяч футболок. Их стоимость колеблется от 85 до 137,5 евро. Средний доход "старой синьоры" за 24 часа составил 55 миллионов евро.
Теги: Роналду Ювентус
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