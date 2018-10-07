"Рома" на домашнем поле не оставила шансов "Эмполи"

Итальянская "Рома" оказалась сильнее "Эмполи" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии.Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян - по мячу в составе победителей забили француз Стивен Н'Зонзи и босниец Эдин Джеко. На 58-й минуте у хозяев был шанс сравнять счет, однако Франческо Капуто не сумел реализовать пенальти.После этой победы "Рома" поднялась на третье место в таблице Серии А и уступает идущему вторым "Наполи" лишь одно очко. Для "Ромы" эта победа стала третьей подряд в Серии А. "Эмполи", в свою очередь, потерпел пятое поражение в восьми играх и занимает 18-ю строчку.