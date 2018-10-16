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Испания пропустила три гола впервые за 27 лет

Испания пропустила три гола в первом тайме матча против сборной Англии в рамках Лиги наций.

Впервые за 27 лет в ворота национальной команды Испании забили три мяча. В последний раз такое было в товарищеском матче с Венгрией в марте 1991 года (2:4).
Теги: Сборная Испании Сборная Англии
Сегодня, 00:05
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#2  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 00:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Испания-Нидерланды 1:5 в 2014 году ЧМ. Нет, не было этого. Нам всем приснилось. Четыре гола за тайм.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#1  palach  Питер (Сегодня, 00:22)
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Испания пропустила три гола впервые за 27 лет

Разговор про 1 тайм? Тогда причём тут Венгрия 1991 (там 1:1 после первого тайма)?

А если в целом за матч, то Испания-Португалия (3:3) на ЧМ 2018 - это не футбол?

Витя, убери долбоёбов от кнопки ньюсмейкеров.Задрали своей тупостью!
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
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