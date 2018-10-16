Испания пропустила три гола впервые за 27 лет

Испания пропустила три гола в первом тайме матча против сборной Англии в рамках Лиги наций.Впервые за 27 лет в ворота национальной команды Испании забили три мяча. В последний раз такое было в товарищеском матче с Венгрией в марте 1991 года (2:4).