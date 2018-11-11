Младший сын Тюрама попал в заявку "Монако" на матч с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Кефрен Тюрам, являющийся сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ", который состоится сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.17-летний Кефрен является воспитанником "Монако". В этом сезоне он провёл четыре матча в Юношеской лиге УЕФА. Стоит отметить, что у Лилиана Тюрама есть ещё один сын — 21-летний Маркус, который является нападающим и выступает за клуб "Генгам".Матч "Монако" — "ПСЖ" состоится на стадионе "Луи II", и начнётся в 23:00 мск.