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Младший сын Тюрама попал в заявку "Монако" на матч с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Кефрен Тюрам, являющийся сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ", который состоится сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

17-летний Кефрен является воспитанником "Монако". В этом сезоне он провёл четыре матча в Юношеской лиге УЕФА. Стоит отметить, что у Лилиана Тюрама есть ещё один сын — 21-летний Маркус, который является нападающим и выступает за клуб "Генгам".

Матч "Монако" — "ПСЖ" состоится на стадионе "Луи II", и начнётся в 23:00 мск.

"Чемпионат.сом"
Теги: Монако ПСЖ
Сегодня, 09:31
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