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Россия узнает соперников по отбору Евро-2020. Жеребьёвка начнётся в 14.00 МСК
После первого успешного большого турнира за 10 лет сборная России постарается не пропустить следующий, как было в 2010-м. Шансов попасть на Евро-2020 как никогда много, но хотелось бы обойтись без нервотрёпки и заключительных матчей, в которых обескровленной сборной будет нельзя проигрывать. Следите за ходом жеребьёвки отбора Евро-2020 с Rusfootball.info.
Поскольку в этот раз у чемпионата Европы аж 12 стран-хозяек, отборочный турнир придётся пройти всем без исключения членам УЕФА - 55 сборным. Единственное ограничение в этом плане - в одну группу не может попасть больше двух стран-хозяек Евро. УЕФА объясняет, что это предусмотрено для обеспечения равных шансов команд попасть на турнир. Также предусмотрены сложные ограничения по удалённости соперников друг от друга и по климатическим условиям (в УЕФА работают странные люди, которые думали об этом, когда было тепло). Но на них мы останавливаться не будем, дабы не забивать голову.
Сама формула отбора на этот раз совсем проста, все сложности перекочевали в Лигу наций. 55 сборных распределяются в 10 групп по 5 и 6 команд. Для попадания на Евро нужно просто занять одно из двух первых мест. Никаких лучших/худших третьих, как в предыдущем отборе, не будет. Стыковые матчи будут проходить в рамках Лиги наций - по итогам её результатов неотобравшиеся команды смогут побороться за ещё 4 путёвки на Евро.
Но пока совершенно непонятно, кто пройдёт на турнир напрямую через отбор, прикидывать состав участников не имеет смысла. Разве стоит оговориться, что Россия наверняка попадёт в стыковой мини-турнир, если оконфузится в отборе: для этого нашей команде нужно, чтобы хотя бы один из победителей групп в дивизионе Б Лиги наций прошёл на Евро через традиционный отбор. Кто-то обязательно эту задачу выполнит.
Стыковые матчи пройдут в марте 2020 года и затягивать с решением вопроса до этого времени не хотелось бы: обеспечивать себе участие в Евро нужно в 2019-м, когда и закончится отборочный турнир. Перед его жеребьёвкой команды распределены следующим образом:
Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия
В эту корзину помещены победители групп элитного дивизиона Лиги наций, которые в июне разыграют трофей в Португалии. Они будут помещены в группы А, В, С и D, содержащие 5 команд, чтобы у них имелись свободные даты для участия в финале Лиги наций.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша
Ну а далее всё понятно и традиционно. По сути, корзина Лиги наций - это та же первая корзина, только её участники точно помещаются в группы с 5 командами, а просто команды первой корзины могут попасть как в группу Е с 5 командами, так и в ещё 5 групп с 6 участниками. Так что половина групп будет усечённой с возможностью играть товарищеские матчи для остальных, половина - расширенной.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино
Ну а пока до начала церемонии в Дублине имеется время, у вас традиционно есть возможность прикинуть варианты групп "жизни" и "смерти" для сборной России и написать о них в комментариях!
Фото: AP Photo/Tim Ireland
Поскольку в этот раз у чемпионата Европы аж 12 стран-хозяек, отборочный турнир придётся пройти всем без исключения членам УЕФА - 55 сборным. Единственное ограничение в этом плане - в одну группу не может попасть больше двух стран-хозяек Евро. УЕФА объясняет, что это предусмотрено для обеспечения равных шансов команд попасть на турнир. Также предусмотрены сложные ограничения по удалённости соперников друг от друга и по климатическим условиям (в УЕФА работают странные люди, которые думали об этом, когда было тепло). Но на них мы останавливаться не будем, дабы не забивать голову.
Сама формула отбора на этот раз совсем проста, все сложности перекочевали в Лигу наций. 55 сборных распределяются в 10 групп по 5 и 6 команд. Для попадания на Евро нужно просто занять одно из двух первых мест. Никаких лучших/худших третьих, как в предыдущем отборе, не будет. Стыковые матчи будут проходить в рамках Лиги наций - по итогам её результатов неотобравшиеся команды смогут побороться за ещё 4 путёвки на Евро.
Но пока совершенно непонятно, кто пройдёт на турнир напрямую через отбор, прикидывать состав участников не имеет смысла. Разве стоит оговориться, что Россия наверняка попадёт в стыковой мини-турнир, если оконфузится в отборе: для этого нашей команде нужно, чтобы хотя бы один из победителей групп в дивизионе Б Лиги наций прошёл на Евро через традиционный отбор. Кто-то обязательно эту задачу выполнит.
Стыковые матчи пройдут в марте 2020 года и затягивать с решением вопроса до этого времени не хотелось бы: обеспечивать себе участие в Евро нужно в 2019-м, когда и закончится отборочный турнир. Перед его жеребьёвкой команды распределены следующим образом:
Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия
В эту корзину помещены победители групп элитного дивизиона Лиги наций, которые в июне разыграют трофей в Португалии. Они будут помещены в группы А, В, С и D, содержащие 5 команд, чтобы у них имелись свободные даты для участия в финале Лиги наций.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша
Ну а далее всё понятно и традиционно. По сути, корзина Лиги наций - это та же первая корзина, только её участники точно помещаются в группы с 5 командами, а просто команды первой корзины могут попасть как в группу Е с 5 командами, так и в ещё 5 групп с 6 участниками. Так что половина групп будет усечённой с возможностью играть товарищеские матчи для остальных, половина - расширенной.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино
Ну а пока до начала церемонии в Дублине имеется время, у вас традиционно есть возможность прикинуть варианты групп "жизни" и "смерти" для сборной России и написать о них в комментариях!
Фото: AP Photo/Tim Ireland
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