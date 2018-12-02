Бельгия, Шотландия, Казахстан и другие соперники сборной России в отборе на Евро-2020

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы-2020.Сборная России попала в группу l. Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.