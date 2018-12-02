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Бельгия, Шотландия, Казахстан и другие соперники сборной России в отборе на Евро-2020

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Сборная России попала в группу l. Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:50
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#5  Parshin   (Сегодня, 15:09)
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Эх, круто не повезло, займем в группе только 3-е место - пропустим вперед Бельгию и Шотландию.. А потому, что потеряем по разным причинам очки и с Кипром, и с Казахстаном... (((
Одна жидкая надежда теперь остается на выход через Лигу Наций, если там, конечно, еще пазлы в нашу пользу сложатся...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#4  rwspartach  Россия (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Есть все шансы на почётное пятое место. Явно слабее Бельгии,на одном уровне с Шотландией и Кипром. Казахи как обычно для команд из бывшего союза костьми лягут и упрутся. Реально верить в победу можно разве что в матчах с Сан-Марино. Да и то все мы помним,как Андора с Люксембургом у нас едва очки не отбирали.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Должны спокойно выходить на прямую, Бельгия конечно фаворит, Шотландия не подарок, но все по силам


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Кроме Бельгии все остальные классом ниже,выходить обязаны,но от нашего автобуса можно ждать и сюрпризов со знаком как плюс,так и минус,но если России не по зубам нулевая Шотландия,карлик Сан-Марино и мега Казахстан с никаким Кипром то можно будет сборную просто распускать.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:51)
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«Спартак»
Повезло,нужно выходить на прямую.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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