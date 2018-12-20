Новости партнеров

Источник: Погба радовался отставке Моуринью, на что Майкл Кэррик сделал ему замечание

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обрадовался отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера.

По информации The Sun, француз в компании с другими игроками радовался увольнению Моуринью на утренней тренировке во вторник, а сам Погба якобы сказал: "Он думал, что сможет выставить меня дураком и настроить фанатов против меня. Он связался не с тем парнем".

Исполнявший на тот момент обязанности главного тренера Майкл Кэррик сделал французу и всем игрокам замечание, заметив, что клуб важнее любого игрока, и что "МЮ" в любой момент может избавиться от любого футболиста, не соответствующего стандартам клуба и проявляющего неуважение к бывшим партнерам.
Сегодня, 11:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(5)
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Нет в руководстве сильных личностей , одни хвостики.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 11:25)
  • +4
  •  (4)
online

глушаков явно не боится что от него с комбаровым избавятся
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.