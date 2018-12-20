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Цена акции "МЮ" выросла на 6% после сообщения об увольнении Жозе Моуринью

Увольнение Жозе Моуринью привело к росту цен акций "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.

Во вторник руководство "МЮ" объявило о расторжении контракта с португальским специалистом. По данным издания, стоимость акции клуба выросла с $17,3 до $18,39.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года и за прошедшее время выиграл с командой три трофея.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:06
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