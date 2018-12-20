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Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" испанец Давид Де Хеа с высокой вероятностью продлит контракт с клубом.

По информации ESPN FC, действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Голкипер ранее собирался перейти из клуба АПЛ в "ПСЖ" или "Ювентус", однако, посчитал, что переезд в другой чемпионат будет не лучшим вызовом и поменял свое решение.

Де Хеа выступает за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он успел выиграть с клубом чемпионат Англии и Лигу Европы.

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за "МЮ" 22 матча, в которых пропустил 31 гол.

"Газета.ру"
Теги: Де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:17
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