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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" испанец Давид Де Хеа с высокой вероятностью продлит контракт с клубом.
По информации ESPN FC, действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Голкипер ранее собирался перейти из клуба АПЛ в "ПСЖ" или "Ювентус", однако, посчитал, что переезд в другой чемпионат будет не лучшим вызовом и поменял свое решение.
Де Хеа выступает за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он успел выиграть с клубом чемпионат Англии и Лигу Европы.
В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за "МЮ" 22 матча, в которых пропустил 31 гол.
"Газета.ру"
По информации ESPN FC, действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года. Голкипер ранее собирался перейти из клуба АПЛ в "ПСЖ" или "Ювентус", однако, посчитал, что переезд в другой чемпионат будет не лучшим вызовом и поменял свое решение.
Де Хеа выступает за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он успел выиграть с клубом чемпионат Англии и Лигу Европы.
В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за "МЮ" 22 матча, в которых пропустил 31 гол.
"Газета.ру"
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