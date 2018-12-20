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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Севилья" подарила Анатолию Карпову именную футболку
"Севилья" подарила именную футболку с первым номером 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову во время экскурсии по стадиону "нервионцов" "Рамон Санчес Писхуан".
67-летний российский шахматист встретился с президентом "Севильи" Хосе Кастро. Также побывал в новом музее клуба.
Напомним, что в 1987 году в Севилье прошел матч между Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.
67-летний российский шахматист встретился с президентом "Севильи" Хосе Кастро. Также побывал в новом музее клуба.
Напомним, что в 1987 году в Севилье прошел матч между Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.
El m?tico ajedrecista Anatoli #Karpov acudi? hoy a nuestro estadio. ???— Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) December 20, 2018
Museo, c?sped, vestuario... as? transcurri? su visita al Ram?n S?nchez-Pizju?n ?? https://t.co/b448RHR7U0 #vamosmisevilla pic.twitter.com/04imZmAY8i
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