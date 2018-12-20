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"Севилья" подарила Анатолию Карпову именную футболку

"Севилья" подарила именную футболку с первым номером 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову во время экскурсии по стадиону "нервионцов" "Рамон Санчес Писхуан".

67-летний российский шахматист встретился с президентом "Севильи" Хосе Кастро. Также побывал в новом музее клуба.

Напомним, что в 1987 году в Севилье прошел матч между Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.

Теги: Севилья Карпов
Вчера, 22:41
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