"Севилья" подарила Анатолию Карпову именную футболку

"Севилья" подарила именную футболку с первым номером 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову во время экскурсии по стадиону "нервионцов" "Рамон Санчес Писхуан".67-летний российский шахматист встретился с президентом "Севильи" Хосе Кастро. Также побывал в новом музее клуба.Напомним, что в 1987 году в Севилье прошел матч между Карповым и Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира по шахматам. Матч завершился вничью, и Каспаров сохранил за собой титул.