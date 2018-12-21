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"Барселона" арендовала защитника "Валенсии"

Защитник "Валенсии" и сборной Колумбии по футболу Джейсон Мурильо официально стал игроком "Барселоны".

Как говорится в заявлении пресс-службы каталонского клуба, колумбиец пополнил состав команды на правах аренды до конца текущего сезона. Отмечается, что у сине-гранатовых есть право выкупа контракта Мурильо за €25 млн.

В первой части текущего сезона на счету 26-летнего Мурильо лишь три проведенных матча.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Барселона
Сегодня, 00:53
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