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Новая домашняя арена "Эвертона" будет рассчитана на 52 тысячи зрителей

Новый домашний стадион "Эвертона" будет рассчитан на 52 тысячи человек, с возможностью расширения стадиона до 62 000 мест.

Во второй половине 2019 года ливерпульский клуб планируют обратиться за разрешением на строительство нового стадиона, сообщает пресс-служба "ирисок".
Теги: Эвертон
Сегодня, 09:16
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