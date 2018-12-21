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Marca: "Реалу" не интересен вариант с назначением Моуринью

Marca утверждает, что руководство "Реала" не заинтересовано в приглашении Жозе Моуриньо на пост главного тренера.

Несмотря на хорошие отношения 55-летнего специалиста с президентом "Реала" Флорентино Пересом, руководители "Королевского клуба" считают, что эпоха Моуриньо на "Бернабеу" уже прошла, и возвращение тренера не принесет пользы.
Теги: Реал Моуринью
Сегодня, 09:54
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