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Сульшер: мы начинаем с чистого листа - все 24 игрока "Манчестер Юнайтед" получат свой шанс

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что намерен дать шанс всем игрокам команды завоевать место в стартовом составе.

"Мы начинаем все с чистого листа. Хочу, чтобы футболисты показали себя, и дам им шанс это сделать. У нас 23-24 качественных игрока и каждый получит свой шанс", — цитирует Сульшера Guardian.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:56
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