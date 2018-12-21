Новости партнеров

СМИ: Балотелли покинет "Ниццу" в январе

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли, скорее всего, покинет клуб в январе.

Как утверждает Yahoo Sport, в ближайшее время агент 28-летнего итальянца Мино Райола встретится с представителями французского клуба и обсудит будущее своего клиента.

Контракт Балотелли с "Ниццей" истекает следующим летом. Скорее всего, клуб отправит итальянца в аренду. Основным претендентом на футболиста является "Парма".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Балотелли Ницца
Вчера, 23:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.