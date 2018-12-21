СМИ: Балотелли покинет "Ниццу" в январе

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли, скорее всего, покинет клуб в январе.Как утверждает Yahoo Sport, в ближайшее время агент 28-летнего итальянца Мино Райола встретится с представителями французского клуба и обсудит будущее своего клиента.Контракт Балотелли с "Ниццей" истекает следующим летом. Скорее всего, клуб отправит итальянца в аренду. Основным претендентом на футболиста является "Парма".