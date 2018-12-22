Пюэля могут уволить с поста главного тренера "Лестера"

По данным британских СМИ, французский специалист имел беседу с руководством клуба после поражения от "Кристал Пэлас". Ему сообщили, что он может быть отправлен в отставку, если результаты команды не улучшатся.На данный момент "Лестер" занимает 12-е место в чемпионате Англии.