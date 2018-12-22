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Пюэля могут уволить с поста главного тренера "Лестера"

По данным британских СМИ, французский специалист имел беседу с руководством клуба после поражения от "Кристал Пэлас". Ему сообщили, что он может быть отправлен в отставку, если результаты команды не улучшатся.

На данный момент "Лестер" занимает 12-е место в чемпионате Англии.
Теги: Лестер
Сегодня, 10:51
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#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Слили Раньери. Теперь дергаются.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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