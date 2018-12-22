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"ПСЖ" летом может подписать Гейе

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе может продолжить свою карьеру в "ПСЖ", сообщает L’?quipe. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

29-летний полузащитник сборной Сенегала в текущем сезоне провел 15 матчей за "Эвертон".
Теги: ПСЖ Эвертон
Сегодня, 12:31
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#7  s.o.b.   (Сегодня, 13:04)
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Riders1990
в википедии

Там как раз-таки Гейе, но никак не Гей smiley
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 13:01)
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Специально поискал произношение.

Цитата: dobr25
Идрисса Гуйе

Это написание придумано Дудём. Реально его фамилия произносится всё-таки Гей.
Загуглите.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:48)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: s.o.b.
Ну, вы знатно исковеркали его фамилию...

Идрисса Гуйе
почти похоже же!Это как дальтоников,вроде видит оно а говорит другое


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: s.o.b.
Ну, вы знатно исковеркали его фамилию...

самое интересно,что это правильное произношение,в википедии читайте


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  s.o.b.   (Сегодня, 12:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, вы знатно исковеркали его фамилию...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#2  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 12:37)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну давайте, начнем обсёр ))
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Зря!лучше бы натурала подписали


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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