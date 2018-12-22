"ПСЖ" летом может подписать Гейе

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе может продолжить свою карьеру в "ПСЖ", сообщает L’?quipe. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.29-летний полузащитник сборной Сенегала в текущем сезоне провел 15 матчей за "Эвертон".