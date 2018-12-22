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Умер член совета директоров "Реала"

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о смерти члена совета директоров клуба Анхеля Луиса Эраса Агуадо.

Он работал в клубе 62 года. За этот период клуб завоевал 40 титулов.
Теги: Реал
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