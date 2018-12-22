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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лучшие немецкие команды, "Ювентус" против "Ромы". Анонс самого интересного на этих выходных
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Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды (18)
Умер член совета директоров "Реала"
"Реал" на своем официальном сайте сообщил о смерти члена совета директоров клуба Анхеля Луиса Эраса Агуадо.
Он работал в клубе 62 года. За этот период клуб завоевал 40 титулов.
Он работал в клубе 62 года. За этот период клуб завоевал 40 титулов.
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