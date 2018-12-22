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Матс Хуммельс может перейти в лондонский "Челси"

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс недоволен своим положением в клубе.

По данным Metro, агент футболиста побывал в Лондоне, где провел переговоры с местными "Тоттенхэмом" и "Челси". В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года потерял место в основном составе "Баварии" и намерен сменить место работы. Контракт 30-летнего Хуммельса с клубом истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне четырехкратный чемпион Германии забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 играх за "Баварию" во всех турнирах. Трансфер футболиста оценивается в €40 миллионов.

"Газеру.ру"
Теги: Хуммельс Бавария Челси
Сегодня, 13:51
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#1  guyfox18  Москва (Сегодня, 16:27)
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очередь в лентьяи.
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
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