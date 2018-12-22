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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матс Хуммельс может перейти в лондонский "Челси"
Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс недоволен своим положением в клубе.
По данным Metro, агент футболиста побывал в Лондоне, где провел переговоры с местными "Тоттенхэмом" и "Челси". В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года потерял место в основном составе "Баварии" и намерен сменить место работы. Контракт 30-летнего Хуммельса с клубом истекает 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне четырехкратный чемпион Германии забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 играх за "Баварию" во всех турнирах. Трансфер футболиста оценивается в €40 миллионов.
"Газеру.ру"
По данным Metro, агент футболиста побывал в Лондоне, где провел переговоры с местными "Тоттенхэмом" и "Челси". В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года потерял место в основном составе "Баварии" и намерен сменить место работы. Контракт 30-летнего Хуммельса с клубом истекает 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне четырехкратный чемпион Германии забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 играх за "Баварию" во всех турнирах. Трансфер футболиста оценивается в €40 миллионов.
"Газеру.ру"
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