Матс Хуммельс может перейти в лондонский "Челси"

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс недоволен своим положением в клубе.По данным Metro, агент футболиста побывал в Лондоне, где провел переговоры с местными "Тоттенхэмом" и "Челси". В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года потерял место в основном составе "Баварии" и намерен сменить место работы. Контракт 30-летнего Хуммельса с клубом истекает 30 июня 2021 года.В нынешнем сезоне четырехкратный чемпион Германии забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 играх за "Баварию" во всех турнирах. Трансфер футболиста оценивается в €40 миллионов.