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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валер Жермен может вернуться в "Монако"
Нападающий "Марселя" Валер Жермен может покинуть команду уже зимой.
Как сообщает L’Equipe, провансальцы готовы с ним расстаться и ищут нового форварда. А агент Жермена ищет для него команду. Он обратился к "Монако", за который ранее Жермен выступал.
"Спорт-экспресс"
Как сообщает L’Equipe, провансальцы готовы с ним расстаться и ищут нового форварда. А агент Жермена ищет для него команду. Он обратился к "Монако", за который ранее Жермен выступал.
"Спорт-экспресс"
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