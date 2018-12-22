Валер Жермен может вернуться в "Монако"

Нападающий "Марселя" Валер Жермен может покинуть команду уже зимой.Как сообщает L’Equipe, провансальцы готовы с ним расстаться и ищут нового форварда. А агент Жермена ищет для него команду. Он обратился к "Монако", за который ранее Жермен выступал.