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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
"Реал" с разгромным счетом обыграл "Аль-Айн" в финале клубного чемпионата мира.
"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира.
Клубный ЧМ
Финал
"Реал" - "Аль-Айн" - 4:1
Голы: Модрич, 14 (1:0). Льоренте, 60 (2:0). Серхио Рамос, 79 (3:0). Сиотани, 86 (3:1). Надер, 90+1 - в свои ворота (4:1).
"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Карвахаль, Льоренте (Каземиру, 82), Кроос (Сьос, 71), Модрич, Бензема, Бэйл, Васкес (Винисиус Жуниор, 84).
Предупреждение: Серхио Рамос, 45.
"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира.
Клубный ЧМ
Финал
"Реал" - "Аль-Айн" - 4:1
Голы: Модрич, 14 (1:0). Льоренте, 60 (2:0). Серхио Рамос, 79 (3:0). Сиотани, 86 (3:1). Надер, 90+1 - в свои ворота (4:1).
"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Карвахаль, Льоренте (Каземиру, 82), Кроос (Сьос, 71), Модрич, Бензема, Бэйл, Васкес (Винисиус Жуниор, 84).
Предупреждение: Серхио Рамос, 45.
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