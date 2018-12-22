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"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

"Реал" с разгромным счетом обыграл "Аль-Айн" в финале клубного чемпионата мира.

"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира.

Клубный ЧМ

Финал

"Реал" - "Аль-Айн" - 4:1

Голы: Модрич, 14 (1:0). Льоренте, 60 (2:0). Серхио Рамос, 79 (3:0). Сиотани, 86 (3:1). Надер, 90+1 - в свои ворота (4:1).

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Карвахаль, Льоренте (Каземиру, 82), Кроос (Сьос, 71), Модрич, Бензема, Бэйл, Васкес (Винисиус Жуниор, 84).

Предупреждение: Серхио Рамос, 45.
Теги: Реал
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 22:29)
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«Спартак»
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Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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