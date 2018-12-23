Гарет Бэйл получил приз лучшему игроку клубного чемпионата мира

Нападающему мадридскому "Реалу" Гарету Бэйлу вручили приз лучшему игроку клубного чемпионата мира.В финале турнира "Реал" с крупным счетом обыграл команду из ОАЭ "Аль-Айн" со счётом 4:1.Бэйл стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира, забив на турнире три мяча, информирует пресс-служба "сливочных2. Все три гола 29-летний валлийский нападающий забил в полуфинальном матче с японской "Касимой Антлерс" (3:1)."Реал" стал победителем клубного чемпионата мира в третий раз подряд и в четвёртый раз в истории. Это является рекордом. Ранее мадридцы выигрывали турнир в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству титулов "Реал" теперь выше "Барселоны" (3).