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Лука Модрич подвел итоги 2018 года

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал матч против эмиратского "Аль-Айна" в рамках финала клубного чемпионата мира.

Хавбек рад победе «сливочных» со счетом 4:1.

"Для меня это был незабываемый год. Идеальный год. Мы выиграли Лигу чемпионов, а затем со сборной Хорватии провели удивительный чемпионат мира. Потом все эти призы и новый трофей с "Реалом". Это был год мечты. Больше и просить нечего", - цитирует Модрича RMTV.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 08:23
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