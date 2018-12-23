Лука Модрич подвел итоги 2018 года

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал матч против эмиратского "Аль-Айна" в рамках финала клубного чемпионата мира.Хавбек рад победе «сливочных» со счетом 4:1."Для меня это был незабываемый год. Идеальный год. Мы выиграли Лигу чемпионов, а затем со сборной Хорватии провели удивительный чемпионат мира. Потом все эти призы и новый трофей с "Реалом". Это был год мечты. Больше и просить нечего", - цитирует Модрича RMTV.