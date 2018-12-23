Новости партнеров

Жозе Моуринью изменял своей жене

Бывший главный тренер "МЮ" и "Реала" Жозе Моуринью изменял своей жене с с Прю Картер-Робинсон.

Они вместе уже на протяжении восьми лет и вместе проводят время в экзотических местах по всему миру, информирует The Sun.

55-летний Моуринью поддерживал связь с Прю Картер-Робинсон, когда она был начальником "Манчестер Юнайтед".

41-летняя Прю является бывшим работником IBM и живет в доме за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в Северном Лондоне.

Хосе и его жена Матильда женились 29 лет назад, у них два ребенка.

Моуринью впервые встретил Прю, когда был главным тренером мадридского "Реала" (с 2010 по 2013 годы).

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Реал
Сегодня, 09:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.