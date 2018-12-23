Бывший главный тренер "МЮ" и "Реала" Жозе Моуринью изменял своей жене с с Прю Картер-Робинсон.Они вместе уже на протяжении восьми лет и вместе проводят время в экзотических местах по всему миру, информирует The Sun.55-летний Моуринью поддерживал связь с Прю Картер-Робинсон, когда она был начальником "Манчестер Юнайтед".41-летняя Прю является бывшим работником IBM и живет в доме за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в Северном Лондоне.Хосе и его жена Матильда женились 29 лет назад, у них два ребенка.Моуринью впервые встретил Прю, когда был главным тренером мадридского "Реала" (с 2010 по 2013 годы).