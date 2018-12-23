Погба поблагодарил Моуринью за работу в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги над "Кардифф Сити" (5:1).Также футболист затронул тему увольнения специалиста Жозе Моуринью из английского клуба."Я знаю, вы ждёте чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не всё складывалось хорошо, но мы завоевывали трофеи, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Но всё это в прошлом. Я хочу поблагодарить Жозе",- цитирует Погба Manchester Evening News.Напомним, после увольнения Моуринью исполняющим главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал Уле-Гуннар Сульшер.