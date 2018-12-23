Новости партнеров

Погба поблагодарил Моуринью за работу в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги над "Кардифф Сити" (5:1).

Также футболист затронул тему увольнения специалиста Жозе Моуринью из английского клуба.

"Я знаю, вы ждёте чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.

С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не всё складывалось хорошо, но мы завоевывали трофеи, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Но всё это в прошлом. Я хочу поблагодарить Жозе",- цитирует Погба Manchester Evening News.

Напомним, после увольнения Моуринью исполняющим главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал Уле-Гуннар Сульшер.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Погба только на установке перед матчем узнал, что Маура уволили.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 09:55)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Что это нигер себе позволяет?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.