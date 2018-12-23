Лионель Месси - единственный игрок в топ-5 лигах Европы, забивший минимум 15 голов в 11 последних сезонах

В субботу на стадионе "Камп Ноу" прошел матч 17-м туре чемпионата Испании "Барселона" - "Сельта".Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:0.Второй гол команды забил нападающий Лионель Месси. Для него этот мяч стал 15-м в текущем сезоне Ла Лиги. Это позволило аргентинцу стать первым игроком, выступающим в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы, кому удалось забить не менее 15 мячей в 11 последних сезонах.Отметим, "Барселона" одержала в чемпионате Испании четвертую сухую победу подряд и оторвалась в турнирной таблице на 3 очка от "Атлетико", занимающего 2-е место.