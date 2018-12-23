Томас Тухель: "ПСЖ" должен был забивать гола четыре

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не считает неубедительной победу его команды над "Нантом" со счетом 1:0.По его словам, парижане наиграли на крупную победу."Я не думаю, что мы устали. Мы владели мячом 70 процентов времени, нанесли 23 удара. Это удивительно. Мы играли очень хорошо и быстро на протяжении всех 90 минут. Нам не хватало только точности в завершающей фазе. Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.Наш результат в лиге 1 в первой части сезона почти идеален. Но в начале сезона нам везло с "Генгамом" и "Нимом". Сейчас же мы видим прогресс в игре. я рад этому. У ребят был сложный год, но в следующем году мы можем выступить успешнее", - цитирует AFP Тухеля.