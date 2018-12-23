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Радамель Фалькао: "Монако" нужны новички. Резервисты не справляются

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао требует от клуба покупки новичков. В последнем матче монегаски дома уступили последней команде лиги 1 "Генгаму" со счетом 0:2 и остались на предпоследней позиции в турнирной таблице.

- Я надеюсь, что в январе клуб сможет привлечь новых игроков. Это ужасно. Мы играем резервным составом, и он не может справиться со всем этим давлением. Нам нужны приобретения", – цитирует AFP Фалькао.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 11:35
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