Радамель Фалькао: "Монако" нужны новички. Резервисты не справляются

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао требует от клуба покупки новичков. В последнем матче монегаски дома уступили последней команде лиги 1 "Генгаму" со счетом 0:2 и остались на предпоследней позиции в турнирной таблице.- Я надеюсь, что в январе клуб сможет привлечь новых игроков. Это ужасно. Мы играем резервным составом, и он не может справиться со всем этим давлением. Нам нужны приобретения", – цитирует AFP Фалькао.