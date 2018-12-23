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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (1)
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (1)
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Лионель Месси - единственный игрок в топ-5 лигах Европы, забивший минимум 15 голов в 11 последних сезонах
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Денис Черышев отдал голевой пас в матче за "Валенсию"
"Валенсия" открыла счет в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски".
На 25-й минуте встречи отличился полузащитника Дани Парехо. Голевой пас ему отдал полузащитник сборной России Денис Черышев.
На 25-й минуте встречи отличился полузащитника Дани Парехо. Голевой пас ему отдал полузащитник сборной России Денис Черышев.
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