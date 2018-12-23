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Денис Черышев отдал голевой пас в матче за "Валенсию"

"Валенсия" открыла счет в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски".

На 25-й минуте встречи отличился полузащитника Дани Парехо. Голевой пас ему отдал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Теги: Черышев Валенсия Уэска
Сегодня, 14:29
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