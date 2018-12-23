Новости партнеров

Серхио Рамос: свист болельщиков необъясним для меня. Нужно уважать футболистов

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над "Аль-Айном" (4:1) в финале клубного чемпионата мира и прокомментировал свист фанатов в свой адрес.

"Мы достигли цели, о которой заявляли. Это приз за победу в Лиге чемпионов. Мы хотели закончить год с третьей победой подряд на клубном чемпионате мира, и сделав это, мы можем отдохнуть несколько дней и вернуться более сильными.

Свист болельщиков необъясним для меня. Я думаю, нужно уважать футболистов. Мы хорошо выступаем на всех фронтах", — приводит слова Рамоса Football Espana.

Sport24
Теги: Рамос
Сегодня, 15:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  студия дускай   (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (0)

мо простит и мы простим
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:47)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, нужно уважать футболистов.

Скажи это себе.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.