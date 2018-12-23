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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Серхио Рамос: свист болельщиков необъясним для меня. Нужно уважать футболистов
Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над "Аль-Айном" (4:1) в финале клубного чемпионата мира и прокомментировал свист фанатов в свой адрес.
"Мы достигли цели, о которой заявляли. Это приз за победу в Лиге чемпионов. Мы хотели закончить год с третьей победой подряд на клубном чемпионате мира, и сделав это, мы можем отдохнуть несколько дней и вернуться более сильными.
Свист болельщиков необъясним для меня. Я думаю, нужно уважать футболистов. Мы хорошо выступаем на всех фронтах", — приводит слова Рамоса Football Espana.
Sport24
"Мы достигли цели, о которой заявляли. Это приз за победу в Лиге чемпионов. Мы хотели закончить год с третьей победой подряд на клубном чемпионате мира, и сделав это, мы можем отдохнуть несколько дней и вернуться более сильными.
Свист болельщиков необъясним для меня. Я думаю, нужно уважать футболистов. Мы хорошо выступаем на всех фронтах", — приводит слова Рамоса Football Espana.
Sport24
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