Ариц Адурис забил пенальти "Вальядолиду" без разбега (видео)

В субботней встрече в рамках чемпионата Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Вальядолидом" со счетом 1:1.Нападающий Ариц Адурис открыл счет в матче в конце первого тайма, забив с пенальти без разбега. Футболист дождался свистка арбитра и пробил в правый от себя угол.37-летний испанец забил свой 21-й пенальти за время выступления за клуб из Бильбао.