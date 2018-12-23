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Ариц Адурис забил пенальти "Вальядолиду" без разбега (видео)

В субботней встрече в рамках чемпионата Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Вальядолидом" со счетом 1:1.

Нападающий Ариц Адурис открыл счет в матче в конце первого тайма, забив с пенальти без разбега. Футболист дождался свистка арбитра и пробил в правый от себя угол.

37-летний испанец забил свой 21-й пенальти за время выступления за клуб из Бильбао.

Теги: Адурис Атлетик Вальядолид
Сегодня, 15:14
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