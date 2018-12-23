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"Марсель" объявил о продлении контракта с полузащитником Морганом Сансоном

"Марсель" подписал новый контракт с полузащитником Морганом Сансоном, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в лиге 1 и три гола, а также два матча в Лиге Европы.
Теги: Марсель
Сегодня, 16:27
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