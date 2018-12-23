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Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"

Бывший технический директор "Монако" Луис Кампос считает, что форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе идеально подошел бы "Реалу", и что он намного лучше Криштиану Роналду.

"Кильян показывает тот самый прекрасный футбол, который все мы хотим видеть. Я вижу его в форме "Реала", потому что в этом клубе хотят играть все великие футболисты. Уже сейчас я представляю, какое шоу он бы мог устроить на "Сантьяго Бернабеу". Мбаппе намного лучше, чем Криштиану Роналду, он сможет выиграть больше "Золотых мячей", - приводит слова Кампоса AS.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Монако Мбаппе Роналду
Сегодня, 17:52
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