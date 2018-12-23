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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Жозе Моуринью изменял своей жене (4)
Петер Шмейхель может стать спортивным директором "МЮ"
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель может получить должность спортивного директора клуба, передает ВВС.
"Я думаю о том, чтобы стать претендентом на этот пост. Я хорошо обдумаю это на Рождество и Новый год и приму решение. Важно вернуть клубу присущую этой команде культуру и идентичность", — сказал Шмейхель.
"Я думаю о том, чтобы стать претендентом на этот пост. Я хорошо обдумаю это на Рождество и Новый год и приму решение. Важно вернуть клубу присущую этой команде культуру и идентичность", — сказал Шмейхель.
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