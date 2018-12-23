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Петер Шмейхель может стать спортивным директором "МЮ"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель может получить должность спортивного директора клуба, передает ВВС.

"Я думаю о том, чтобы стать претендентом на этот пост. Я хорошо обдумаю это на Рождество и Новый год и приму решение. Важно вернуть клубу присущую этой команде культуру и идентичность", — сказал Шмейхель.
Теги: Шмейхель Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:12
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