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Денис Черышев: победа на последних минутах - это очень впечатляюще

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал победу над "Уэской" в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"Очевидно, эта игра могла бы быть менее нервной. Мы могли закончить ее раньше. Когда забили первый гол, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть. Победа на последних минутах - это очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать", - цитирует Черышева пресс-служба клуба.
Теги: Черышев Валенсия
Сегодня, 21:09
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