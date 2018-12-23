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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Денис Черышев: победа на последних минутах - это очень впечатляюще
Нападающий "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал победу над "Уэской" в матче 17-го тура чемпионата Испании.
"Очевидно, эта игра могла бы быть менее нервной. Мы могли закончить ее раньше. Когда забили первый гол, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть. Победа на последних минутах - это очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать", - цитирует Черышева пресс-служба клуба.
"Очевидно, эта игра могла бы быть менее нервной. Мы могли закончить ее раньше. Когда забили первый гол, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть. Победа на последних минутах - это очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать", - цитирует Черышева пресс-служба клуба.
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