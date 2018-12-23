Дом Тиагу Силвы ограбили во время матча чемпионата Франции

Дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0) в чемпионате Франции.По данным RMC, по возвращении домой бразилец обнаружил пропажу некоторых ценных вещей. Общий ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро. Напомним, что несколько недель назад воры залезли в дом нападающего "ПСЖ" Эрика Шупо-Мотинга.Тиагу Силва в 2005 году числился игроком московского "Динамо", но не сыграл за бело-голубых ни одного матча из-за найденного у него туберкулеза.В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Франции 13 матчей.