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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дом Тиагу Силвы ограбили во время матча чемпионата Франции
Дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0) в чемпионате Франции.
По данным RMC, по возвращении домой бразилец обнаружил пропажу некоторых ценных вещей. Общий ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро. Напомним, что несколько недель назад воры залезли в дом нападающего "ПСЖ" Эрика Шупо-Мотинга.
Тиагу Силва в 2005 году числился игроком московского "Динамо", но не сыграл за бело-голубых ни одного матча из-за найденного у него туберкулеза.
В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Франции 13 матчей.
"Газета.ру"
По данным RMC, по возвращении домой бразилец обнаружил пропажу некоторых ценных вещей. Общий ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро. Напомним, что несколько недель назад воры залезли в дом нападающего "ПСЖ" Эрика Шупо-Мотинга.
Тиагу Силва в 2005 году числился игроком московского "Динамо", но не сыграл за бело-голубых ни одного матча из-за найденного у него туберкулеза.
В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Франции 13 матчей.
"Газета.ру"
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