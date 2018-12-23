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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер"
Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб и перейти в "Интер".
Как утверждает портал Goal, "сливочные" отпустят 33-летнего хорвата в Италию в случае, если "нерадзурри" отдадут взамен двух игроков: нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.
"Интер" уже пытался приобрести Модрича летом 2018 года, однако миланскому клубу не удалось договориться с "Реалом" по условиям перехода хавбека.
В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачи.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает портал Goal, "сливочные" отпустят 33-летнего хорвата в Италию в случае, если "нерадзурри" отдадут взамен двух игроков: нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.
"Интер" уже пытался приобрести Модрича летом 2018 года, однако миланскому клубу не удалось договориться с "Реалом" по условиям перехода хавбека.
В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачи.
"Спорт-Экспресс"
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