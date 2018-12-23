Новости партнеров

"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб и перейти в "Интер".

Как утверждает портал Goal, "сливочные" отпустят 33-летнего хорвата в Италию в случае, если "нерадзурри" отдадут взамен двух игроков: нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.

"Интер" уже пытался приобрести Модрича летом 2018 года, однако миланскому клубу не удалось договориться с "Реалом" по условиям перехода хавбека.

В текущем сезоне Модрич провел 21 матч за "Реал" и отметился 3 результативными передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Интер Модрич
Сегодня, 22:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:31)
  • -1
  •  (1)

Если провернуть сделку,то это очень круто для реала .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
как интер будут влиять на переход еще и игрока Милана?
бред


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.