"Монако" проиграл 9 из последних 12 матчей в лиге 1. Столько же поражений было в предыдущих 73 играх

"Монако" уступил "Генгаму" (0:2) в матче 19-го тура лиги 1.Для монегасков это поражение стало девятым в 12 последних играх. Столько же поражений было у "Монако" в предыдущих 73 матчах.Процент побед под руководством Тьерри Анри – 21,4 (14 матчей, 3 победы, 2 ничейных исхода, 9 поражений).